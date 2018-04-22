محامية نجل القذافي تنفي أنباء إطلاق سراح موّكلها

نفت المحامية مبروكة دوي التاورغي، محامية الساعدي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ما تداول من أنباء عن إطلاق سراح موّكلها، وخروجه من السجن.



وأكدت التاورغي، بحسب ما أوردت بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، اليوم الأحد، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إطلاق سراح موكلها، مبدية استنكارها من التأخير في إخلاء سبيله بعد صدور الحكم ببراءته.



وأكدت التاروغى أن إجراءات الإفراج جاهزة إلا أنها لم تتمكن من التواصل مع الجهة الرسمية المسئولة بشكل فعلي عن احتجاز "الساعدي".



وأبدت محامية نجل القذافي، تخوفها من عدم تنفيذ حكم المحكمة الذي قضى ببراءة موكلها، والذي يفترض أن يتم بناء عليه الإفراج عنه.



وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت في الثالث من الشهر الجاري، ببراءة "الساعدي" في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني، بعد سلسلة من التأجيلات والتوقيف على ذمة القضية رقم "2005877"، والتي فصل القضاء فيها مسبقًا.



