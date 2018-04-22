أمير تاج السر: علمت بترشيح روايتي للبوكر من فيسبوك

قال الروائي السوداني أمير تاج السر إنه علم بترشيح روايته زهور تأكلها النار في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك عندما كان يتهيأ لدخول المركز الطبي حيث كانت لديه مناوبة، وفتحت وهو في موقف السيارات وكان هناك بث مباشر لوقائع الإعلان عن القائمة القصيرة.



وعن شعوره بترشيح روايته للبوكر، أعرب «تاج السر» عن سعادته بذلك بأن نصه دخل إلى القائمة، جاء ذلك خلال حوار له مع موقع الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر».