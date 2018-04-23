القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 03:18 ص

اليوم.. النقابات العامة باتحاد العمال تواصل عقد جمعياتها العمومية

عماد الدين مصطفى،
عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات
دعاء جابر
dostor.org/2139394

تواصل النقابات العامة العمالية عقد جمعايتها العمومية، لتوفيق أوضاعها، وأوضاع اللجان النقابية التابعة لها، من خلال إقرار تعديلات اللوائح النوعية؛ استعدادًا لإجراء الانتخابات العمالية الشاملة، منتصف مايو المقبل.


وتعقد اليوم الإثنين، جمعيتين عموميتين، وهما: النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر برئاسة محمد عبدالفتاح عرابي، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة الكيميائي عماد حمدي.

ومن المقرر أن يحضر عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، ومحمد ونيس، رئيس الشركة القابضة للأدوية، الجمعية العمومية للعاملين بالكيماويات.

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