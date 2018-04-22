أمسية شعرية لنادي أدب قنا في بيت الشعر بالأقصر (صور)

استضاف بيت الشعر بالأقصر، الأحد، أدباء وشعراء نادي أدب قنا في أمسية أدبية وشعرية مشتركة حول الواقع الثقافي وآفاق التعاون المشترك بين بيت الشعر وأندية الأدب بالإقليم الثقافي.



قدّم الأمسية الشاعر أشرف البولاقي، متحدثًا عن أثر بيت الشعر بالأقصر في المشهد الثقافي المصري تواصلًا وتفاعلًا ثم قام بتقديم الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر الذي رحّب بالحاضرين من الجمهور والشعراء وتهنئتهم بقدوم شهر شعبان، مؤكدًا حرص بيت الشعر على تحريك الراكد، وحرصه أن يكون مكانًا للمبدعين كافة.



ثم تحدث عن بيت الشعر ونشأته بمبادرة سخية من الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة بتدشين بيوت الشعر في الوطن العربي، لتكون منارة ثقافية وعونًا للأديب والشاعر، وحصنًا منيعًا للحفاظ على هويتنا العربية، والدور الذي يأخذه بيت الشعر بالأقصر على عاتقه هو العناية بالشعراء سواء كانوا من التجارب التي لها السبق والريادة أو التجارب التي تشق طريقها وتحتاج لمن يساندها وبيت الشعر يهتم بكل الإبداع الكتابي بشرط الجدة والقيمة.



وانتقل بالحديث عن قيمة ومكانة مدينة قنا الثقافية التي أمدت المشهد الثقافي المصري بالعديد من الأسماء المؤثرة والمهمة مؤكدًا أهمية أندية الأدب، ودورها الفاعل الذي يمكن أن تقوم به إذا تجاوزت بعض مشاكلها. فالاحتكاك والتفاعل الثقافي هو بداية الطريق أمام المبدع، وبعد ذلك يأتي التحصيل والاجتهاد وأندية الأدب بذلك هي أحد روافد الثقافة التي يمكن أن تقوم بدور أكثر فاعلية.



وجاءت هذه المبادرة من جانب بيت الشعر للانفتاح على أندية الأدب في قصور الثقافة، لإقامة حوار ثقافي فاعل بين بيت الشعر بالأقصر وبين المؤسسات الثقافية التي تقوم بدورها في المجتمع، وسعيًا من بيت الشعر بالأقصر لتجاوز هذه الفجوة بين المبدعين، وقد بدأ بيت الشعر بالأقصر هذه المبادرة باستضافة نادي أدب قنا التابع لقصر الثقافة آملًا أن تمتد هذه المبادرة لتشمل المزيد من أندية الأدب في هذا المحيط الجغرافي.



وتحدث أسامة القوصي - رئيس نادي أدب قنا - عن الأقصر وقيمتها التاريخية والحضارية، منتقلا للحديث عن نادي أدب قنا وتاريخ تأسيسه وأهم من ترأسوا مجلس إدارته من الشعراء والمبدعين الذين تركوا بصمة واضحة في المشهد الثقافي أمثال محمد نصر ياسين وفتحي عبدالسميع والروائي محمد صالح البحر والشاعر عبيد عباس.



ثم بدأت الأمسية الشعرية التي شارك فيها الشعراء:أسامة القوصي، محسن النوبي عبدالحميد أحمد علي، مصطفى جوهر، أنور عكاشة، حسام عربي، أحمد فهمي الأبنودي، محمد عبدالله صالح، أمل عبدالله، مروة جابر، أماني عبدالرحيم.