الجيش السوري يطالب المدنيين بمغادرة ريف حمص وحماة

ألقت مروحيات الجيش السوري منشورات تدعو المدنيين في منطقة ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى مغادرة مواقع المسلحين في دلالة على اقتراب عملية عسكرية تنهي الوجود المسلح بالمنطقة.



وقال الإعلام الحربي السوري إن مروحيات الجيش ألقت منشورات تدعو المدنيين إلى المغادرة باتجاه حواجز الجيش السوري حفاظا على أرواحهم.



وأشار إلى أن الجيش سيوفر لجميع المدنيين الخارجين من المنطقة المساعدة الغذائية والطبية اللازمة لهم.



وتسيطر على البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماة عدة تنظيمات مسلحة أكبرها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).