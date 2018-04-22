نتنياهو: إيران تستهدف تدمير إسرائيل

‎قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، إن إيران تسعى إلى تدمير إسرائيل، مؤكدًا استعداد جيش الاحتلال لأي مواجهة بين البلدين.



جاءت تصريحات نتنياهو خلال حضوره لقاء لأعضاء هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بحضور وزير جيشه أفيجدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان العامة غادي أيزنكوت، وقال نتنياهو: "سمعت اليوم الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني الذي يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، هذا هو وزير خارجية دولة ترسل الطائرات المسيرة المسلحة إلى إسرائيل وتطلق الصواريخ على السعودية".



وأضاف نتنياهو: "سمعت أيضا أقواله المعتدلة وهناك فجوة هائلة بين هذه الكلمات وبين أفعال الحرس الثوري الذي يرسل جيشا ضد إسرائيل وهدفه المعلن هو تدمير دولة إسرائيل، هذه الكلمات لا تؤثر عليّ.. أثق بهذا المنتدى".



وكان وزير الخارجية الإيراني، أحمد جواد ظريف، قال في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأحد: "لا أعتقد أننا سائرون باتجاه حرب إقليمية، لكن إسرائيل، للأسف، مستمرة في خرقها للقانون الدولي، وتأمل أن تفعل ذلك بلا عقاب بفضل الدعم الأمريكي، وتبحث عن ستار للتخفي وراءه، لكن ذلك الستار لن يجدي بعد الآن".



واتهم ظريف إسرائيل "بتصعيد التوترات" بخرقها الأجواء السورية لقصف مواقع زعمت أنها قواعد إيرانية.