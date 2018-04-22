القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
عالم
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:07 م

روسيا: 2800 مسلح خرجوا من ريف دمشق منذ 20 أبريل

روسيا: 2800 مسلح
وكالات
dostor.org/2139385

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 110 مسلحين وعائلاتهم من القلمون الشرقي بمحافظة ريف دمشق السورية خلال 24 ساعة وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية.

وقال مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري يفتوشينكو، إنه على مدار 24 ساعة، أشرف المركز ووحدات الشرطة العسكرية الروسية على انسحاب 1156 مسلحا وعائلاتهم من القلمون الشرقي عبر ممر الرحيبة الإنساني.

وأشار إلى أن 35 حافلة نقلت 1117 شخصًا إلى عفرين، بمحافظة حلب، فيما نقلت 39 آخرين إلى مخيم الركبان للاجئين قرب منطقة التنف.

وسلم المسلحون، بحسب يفتوشنكو، أثناء خروجهم 9 أسلحة، و8500 قطعة ذخيرة، و212 قنبلة يدوية، وحزاما ناسفا إلى موظفي المركز، وبذلك يصل إجمالي المسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا من القلمون الشرقي منذ الجمعة الماضي، إلى 2850، بحسب يفتوشينكو.

وأضاف أن المواطنين في عقربة، بمحافظة حلب، تسلموا من المركز 445 حزمة من المواد الغذائية والخبز بلغ وزنها الإجمالي 2.9 طن.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ يوم

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

منذ يومين

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»

منذ يومين

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني

منذ يومين

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

منذ يومين

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود

الآن

ترامب يسخر من منتقدي محاولاته لحل أزمة النووي الكوري

رفض دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

ماكرون: لا خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني

نار الله الموقدة.. كيف قضى الجيش على قيادات الإرهاب فى سيناء؟

الأكثر قراءة

بث مباشر لحفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

عاجل.. بيان من «بن سلمان» بشأن حادث الطائرة اللاسلكية

ألبومات الصور

أحمد سعد يتعاقد مع «مزيكا» بحضور سمية الخشاب (صور)

لقطات من مباراة فوز الأهلي على بتروجيت 2-1

حفل تكريم القاص سمير الفيل في إذاعة البرنامج الثقافي

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 92 (صور)

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر لحفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

عاجل.. بيان من «بن سلمان» بشأن حادث الطائرة اللاسلكية

كشكول

تعليم "شمال سيناء" تقرر اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول اعتبارية لطلاب النقل في الفصل الثانى

التعليم تعلن عن فتح باب التقديم لأول مدرسة للتكنولوجيا تطبق معايير الجودة الدولية بالمنوفية

تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتربية عين شمس

طلاب جامعة عين شمس يحصدون الميداليات ببطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

الإبتكار في الممارسة الطبية والنفسية" مؤتمر بطب عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

صدام حسين.. حضور لا يقهره الموت

عيون وآذان(غزة تعاني... وتصمد)

«الكردي المخذول»

منوعات

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك