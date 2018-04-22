روسيا: 2800 مسلح خرجوا من ريف دمشق منذ 20 أبريل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 110 مسلحين وعائلاتهم من القلمون الشرقي بمحافظة ريف دمشق السورية خلال 24 ساعة وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية.



وقال مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري يفتوشينكو، إنه على مدار 24 ساعة، أشرف المركز ووحدات الشرطة العسكرية الروسية على انسحاب 1156 مسلحا وعائلاتهم من القلمون الشرقي عبر ممر الرحيبة الإنساني.



وأشار إلى أن 35 حافلة نقلت 1117 شخصًا إلى عفرين، بمحافظة حلب، فيما نقلت 39 آخرين إلى مخيم الركبان للاجئين قرب منطقة التنف.



وسلم المسلحون، بحسب يفتوشنكو، أثناء خروجهم 9 أسلحة، و8500 قطعة ذخيرة، و212 قنبلة يدوية، وحزاما ناسفا إلى موظفي المركز، وبذلك يصل إجمالي المسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا من القلمون الشرقي منذ الجمعة الماضي، إلى 2850، بحسب يفتوشينكو.



وأضاف أن المواطنين في عقربة، بمحافظة حلب، تسلموا من المركز 445 حزمة من المواد الغذائية والخبز بلغ وزنها الإجمالي 2.9 طن.