ميركل: أمن إسرائيل يشكل «قضية دولة» في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى مقابلة مع تليفزيون إسرائيل، إن "هناك ظاهرة جديدة، لدينا الكثير من اللاجئين بينهم أناس من أصل عربى يجلبون شكلًا جديدًا من معاداة السامية إلى البلاد".



وجاءت تصريحات ميركل بعد هجوم يرجح أن يكون معاديًا للسامية وقع فى برلين وأثار صدمة، وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن المعتدى المفترض لاجئ سورى سلم نفسه للشرطة وعاش فى مركز للمهاجرين قرب برلين.



وذكرت ميركل، فى المقابلة، أن الحكومة الألمانية عيّنت مفوضًا مكلفًا للتصدى لمعاداة السامية، معتبرة أن "عدم التمكن من ترك أية حضانة أو مدرسة أو كنيس يهودى دون حماية أمنية يثير انشغالنا".



وأكدت ميركل مجددًا أن "أمن إسرائيل يشكل قضية دولة فى ألمانيا" بناء على "المسئولية الأبدية" لألمانيا النازية فى محرقة اليهود فى الحرب العالمية.