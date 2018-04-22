غدًا.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة قطاع الأعمال العام

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها غدًا الإثنين؛ لمناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، وهي ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.



وتعقد اللجنة اجتماعا آخر مساء الإثنين، خاص بمناقشات موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئات والجهات التابعة لها، وهي الديوان العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.