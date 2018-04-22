سفير بريطانيا الجديد لدى السودان يصل الخرطوم

وصل السفير البريطاني الجديد بالسودان عرفان صديق إلى الخرطوم لممارسة مهامه، وسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، تمهيدًا لتقديمها لرئيس الجمهورية للاعتماد.



وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر، في تصريح صحفي، إن عرفان التقى وزير الخارجية بالإنابة محمد عبد الله إدريس الذي أكد للدبلوماسي البريطاني تعاون الوزارة الكامل من أجل تسهيل مهمته.



وطلب الوزير السوداني من السفير نقل تحياته وتقديره لوزير الخارجية البريطاني، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، خلال الأسبوع الجاري.



يُذكر أن عرفان صديق، الذي تم تعيينه سفيرًا لدى الخرطوم في فبراير الماضي، عمل في عدة عواصم منها القاهرة، ودمشق، وبغداد، ونيودلهي، وكذلك في حلف شمال الأطلسي، وفي قسم عمليات السلام في الشرق الأوسط.