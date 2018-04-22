العراق: اعتقال «داعشية» خططت لعمليات إرهابية في الموصل

أعلن مركز الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الأحد، اعتقال إمرأة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تخطط لعمليات إرهابية في الموصل.



وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم المركز، في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 ألقت القبض على إحدى الإرهابيات المنتميات لتنظيم "داعش" بكمين نُصب لها في منطقة العقرب بالموصل أثناء محاولتها الهرب باتجاه الشمال.



وأضاف رسول أن المعتقلة هي زوجة لأحد قادة داعش الذين تم قتلهم أثناء معارك التحرير، مشيرًا إلى أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.