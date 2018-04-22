قرويون يضربون كنديًا حتى الموت بتهمة قتل امرأة فى بيرو

قال متحدث باسم مكتب النائب العام في بيرو، اليوم الأحد، إن رجلًا كنديًا تعرض للضرب والسحل حتى الموت فى منطقة الأمازون فى بيرو بعد أن اتهمه سكان قرية نائية بقتل امرأة، 81 عامًا، تستخدم أساليب تقليدية للعلاج، فى اليوم السابق.



وقال ريكاردو بالما جيمينيز، رئيس مجموعة ممثلى الإدعاء فى أوكايإلى، إن أوليفيا أريفالو وهى معالجة تقليدية من قبيلة شيبيبو- كونيبو، تعرضت لإطلاق النار مرتين ولفظت أنفاسها الأخيرة، الخميس الماضي، قرب منزلها فى منطقة أوكايإلى بالأمازون.



وأضاف جيمينيز أن بعض القرويين ألقوا باللائمة فى مقتل أريفالو على مواطن كندى يدعى سيباستيان بول وودروف، 41 عامًا، وهو من سكان المنطقة ويعتقد أنه كان من بين زبائنها.



وأوضح جيمينيز أن الشرطة عثرت على جثة وودروف مدفونة على بعد نحو كيلومتر واحد من منزل أريفالو، أمس السبت، بعد نشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعى لعملية السحل التى جرت يوم الجمعة.



ويظهر فى الفيديو رجل يصرخ من الألم فى بركة صغيرة قرب كوخ مسقوف بالقش، فى حين يضع رجل آخر حبلًا حول رقبته ويسحبه بعنف.