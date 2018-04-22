الإمارات تُدين الهجوم الإرهابي في كابول

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وأكدت الخارجية الإماراتية موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، معربًة عن تعازيها للحكومة الأفغانية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.