«اتصالات البرلمان»: «الحبس والغرامة» عقوبة من يرتكب جريمة إلكترونية

قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن اللجنة انتهت من جلسات الإستماع الخاصة بقانون «الجريمة الإلكترونية»، وتم مناقشة مواده والموافقة عليها بصفة مبدئية، مشيرًا إلى أن القانون الآن موجود داخل الأمانة العامة للبرلمان؛ لحين عرضه على الجلسة العامة للمجلس لإقراره والموافقة عليه.



وأضاف «بدوي»، في تصريح لـ«الدستور»: «لأول مرة يصبح لدينا تشريع لمواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث لم يكن في السابق هناك تشريع لمواجهة وردع الجرائم الإلكترونية، وبعد إقرار هذا القانون سيكون هناك عقوبة سواء بالغرامة أو الحبس لكل من يرتكب جريمة إلكترونية».



وعن غلق صفحات التواصل الاجتماعي المحرضة ضد الدولة أو المجهولة، أكد النائب البرلمان، بأن القانون الجديد لن يغلق أو يحجب تلك الصفحات ولكن سيتم معاقبة أصحابها بعقوبة لا تقل عن عامين حبس وغرامة مائة ألف جنيه.