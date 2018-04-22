«التضامن» تستعد لشهر رمضان

قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنسق مع جمعيات المجتمع المدني، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



وأضاف العقبي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن دور الوزارة تنسيقي للمساعدة فى وصول المواد الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجًا.



وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعي، مع جمعيات المجتمع المدنى، خلال شهر رمضان، لتقديم الخدمات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب وصرف صحي، ورفع كفاء وتأسيس منازل، علاوة على تقديم معونات للأيتام والأرامل، وسداد ديون الغارمات.