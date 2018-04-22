القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
عالم
الأحد 22/أبريل/2018 - 10:23 م

الجيش السوري يستعد لشن عملية ضخمة على ريف حمص وحماة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمد عمر
dostor.org/2139342

تستعد قوات الجيش السوري لدخول منطقة ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وذلك بعد سيطرتها على الغوطة الشرقية حسب ما أعلن الجيش اليوم الأحد.

وألقت مروحيات الجيش منشورات تدعو المدنيين في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى مغادرة مواقع المسلحين، تأكيدًا لاقتراب عملية عسكرية لطرد الجماعات المسلحة.

وأوضح الإعلام الحربي السوري أن مروحيات الجيش ألقت منشورات تدعو المدنيين إلى المغادرة اتجاه حواجز الجيش السوري حفاظا على أرواحهم، وذلك حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتوجد في البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماة عدة تنظيمات مسلحة، وكانت عملية عسكرية بدأت في منطقة غرب السلمية بريف حماة الجنوبي الشرقي قبل أيام وتوقفت إثر هدنة لمدة 4 أيام للتسوية، لكنها فشلت.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ يوم

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

منذ يوم

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»

منذ يومين

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني

منذ يومين

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

منذ يومين

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود

الآن

تحركات مصرية عربية لدعم الحل السياسي في اليمن

لحظة وصول صلاح ووكيله لحفل تتويج الأفضل في البريميرليج

بعد حادث الطائرة.. الملك سلمان يوجه برقية لوزير الداخلية: شكرًا

خاص.. نص كلمة طه حسين فى حفل تأبين محمد إقبال

الأكثر قراءة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

بث مباشر لحفل لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

ألبومات الصور

أحمد سعد يتعاقد مع «مزيكا» بحضور سمية الخشاب (صور)

لقطات من مباراة فوز الأهلي على بتروجيت 2-1

حفل تكريم القاص سمير الفيل في إذاعة البرنامج الثقافي

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 92 (صور)

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

بث مباشر لحفل لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

كشكول

التعليم تعلن عن فتح باب التقديم لأول مدرسة للتكنولوجيا تطبق معايير الجودة الدولية بالمنوفية

تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتربية عين شمس

طلاب جامعة عين شمس يحصدون الميداليات ببطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

الإبتكار في الممارسة الطبية والنفسية" مؤتمر بطب عين شمس

"مستقبل تمريض الأطفال" مؤتمر بجامعة عين شمس

الأمصار

الإمارات تدين العمل الإرهابي في كابول

رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجلزي 2017-2018

سماع دوي انفجار بالقرب من مقر «قوات حفظ السلام» في مالي

الأردن يصدر إقامات مؤقتة لأبناء قطاع غزة

«الدفاع الجوي السعودي» يدمر صاروخا باليستيا أطلق من صعدة

منوعات

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك