الجيش السوري يستعد لشن عملية ضخمة على ريف حمص وحماة

تستعد قوات الجيش السوري لدخول منطقة ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وذلك بعد سيطرتها على الغوطة الشرقية حسب ما أعلن الجيش اليوم الأحد.



وألقت مروحيات الجيش منشورات تدعو المدنيين في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى مغادرة مواقع المسلحين، تأكيدًا لاقتراب عملية عسكرية لطرد الجماعات المسلحة.



وأوضح الإعلام الحربي السوري أن مروحيات الجيش ألقت منشورات تدعو المدنيين إلى المغادرة اتجاه حواجز الجيش السوري حفاظا على أرواحهم، وذلك حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.



وتوجد في البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماة عدة تنظيمات مسلحة، وكانت عملية عسكرية بدأت في منطقة غرب السلمية بريف حماة الجنوبي الشرقي قبل أيام وتوقفت إثر هدنة لمدة 4 أيام للتسوية، لكنها فشلت.