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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:22 م

«اقتصادية النواب» تؤجل مناقشة موازنة «تنمية التجارة الداخلية»

مدحت الشريف
مدحت الشريف
محمد جعفر
dostor.org/2139340

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قررت إرجاء مناقشات موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية لحين رد الحكومة على أسباب عدم إحالة رئيس الجهاز إلى النيابة، وفق توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة حساباته والتي كشفت مخالفات جسيمة تتطلب إحالة مسئولي الجهاز إلى التحقيق، وهو ما لم تنفذه الحكومة حتى الآن.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة خلال مناقشات موازنة الجهاز ستبحث آلية جديدة صارمة على مصروفاته بهدف زيادة الرقابة عليه وعدم فتح مجال لمخالفات لاحقة.

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