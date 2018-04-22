السلطات الأمريكية تؤكد استمرار فرار منفذ هجوم تينيسي

أعلنت السلطات المختصة بولاية تينيسى الأمريكية عن أن منفذ عملية إطلاق النار على مطعم "وافل هاوس"، لا يزال حرًا وبحوزته أسلحة.



وأكد دون آرون، من شرطة ناشفيل، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المشتبه به في إطلاق النار على المطعم لا يزال طليقًا، وربما يحمل سلاحين معه، بحسب قناة "NBC" الأمريكية.



وكشفت السلطات عن إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار على المطعم من قِبل الخدمة السرية في الولايات المتحدة في يوليو 2017، لوجوده في منطقة محظورة بالقرب من البيت الأبيض.



وقتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون، على يد ترافيس رينكن، 29 عامًا، وهو المشتبه به في تنفيذ الهجوم، فجر اليوم الأحد.



