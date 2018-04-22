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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:05 م

«المصريين الأحرار» يرعى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالوراق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أشرف لاشين
dostor.org/2139333

نظّم حزب المصريين الأحرار جلسة صلح وإنهاء خصومة بين عائلتي أولاد حنا تاوضروس وأحمد رشدي محمود بمحافظة الجيزة، بعد تطبيق القانون وقضاء عقوبة المخطئ.

شهدت جلسة الصلح برعاية مفيد ثابت الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة، حضور عددًا من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، وذلك بمنطقة كورنيش الوراق.

حضر اللواء فخر الدين العربي، نائب قطاع شمال الجيزة، والعميد إيهاب شلبي رئيس مباحث الجيزة، والعقيد محمد عرفات مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد هاني مندور، رئيس مباحث قسم الوراق.

شارك بالحضور أحمد يوسف عبد الدايم، نائب المصريين الأحرار بالوراق، والدكتور مجدى البطران أمين الحزب بالجيزة، وعددا من نواب الجيزة والشخصيات العامة.

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