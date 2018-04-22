أحمد سعد يتعاقد مع «مزيكا» بحضور سمية الخشاب (صور)

تعاقد المطرب أحمد سعد مع شركة "مزيكا" للإنتاج الغنائي لمالكها محسن جابر، لتولي مهمة إنتاج ألبوماته الغنائية وكليباته الجديدة، حضر توقيع العقد زوجته الفنانة سمية الخشاب.



في سياق مختلف، تعاقد سعد مع المنتج حلمي شهاب علالأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "براءة ريا وسكينة"، والتي تحمل عنوان «زي أي واحد»، وهي من كلمات أحمد عاشور، وألحان وائل الترك.



«براءة ريا وسكينة» بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود الجندي، منة فضالي، عايدة غنيم، أشرف مصيلحي ومحسن منصور، من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

