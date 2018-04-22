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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:01 م

كريم كوجاك: «الصدمة» 2018 أقرب للعملية الانتحارية

كريم كوجاك
كريم كوجاك
محمد أبو الفتوح
dostor.org/2139330

بدأ الإعلامي كريم كوجك تصوير الموسم الجديد من برنامج «الصدمة» حيث اتخذت الشركة المنتجة قرار عودة البرنامج منذ 3 أيام.

وقال كوجاك إن تصوير البرنامج كان من المقرر أن يبدأ في يناير الماضي، استعدادًا لرمضان بفترة طويلة مثل المواسم السابقة، لكن، الآن، ليس لدينا وقت كاف؛ نظرًا لقرب دخول الشهر الكريم، واصفًا محاولة التصوير بـ«العملية الانتحارية».

لفت مذيع الصدمة إلى أنهم يصورون في مصر 30 حلقة والحلقة تحمل قضية في عدة دول مختلفة، نافيًا الاستعانة بفنانين في البرنامج، فلا توجد مساحة لوجودهم، فشكل البرنامج لا يمكن تغييره حيث حقق نجاحًا ملحوظًا في المواسم السابقة، مؤكدًا أن الأفكار تتغيّر في كل حلقة، ويتم الاستعانة بعدد من الممثلين غير المعروفين لتأدية الادوار المطلوبة.

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