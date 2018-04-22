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اقتصاد
الأحد 22/أبريل/2018 - 09:58 م

وزير الاتصالات: التحول الرقمي يفرض تطوير شركات قطاع الأعمال

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي
طارق عتمان
dostor.org/2139327

كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أهمية دعم شركات قطاع الأعمال بأحدث التقنيات الدقيقة والمتقدمة خلال الفترة المقبلة، يأتي ضمن خطة وزارتي الاتصالات وقطاع الأعمال فى إطار استراتيجية الحكومة المصرية 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف القاضي أن توطين تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال، يأتي ضمن آليات التحول الرقمي الذي تنشده الدولة، إضافة إلى استعادة نجاح وأرباح تلك الشركات التى تملكها الدولة.

ودعا القاضي شركات جمعية اتصال المتخصصة في التقنيات المتطورة للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركاتها الذين يصل عددها إلى ١٢١ شركة ضمن ٨ شركات قابضة.

جاء ذلك خلال اللقاء الثالث لمنظمة اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرتها Meet The Government والتى أطلقتها اتصال العام الماضي بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام.

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