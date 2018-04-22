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اقتصاد
الأحد 22/أبريل/2018 - 09:55 م

وزير قطاع الأعمال يكتشف ماكينة أثرية بأحد مصانع الغزل

وزير قطاع الأعمال
طارق عتمان
dostor.org/2139323

فجّر خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، مفاجأة حول اكتشاف ماكينة غزل أثرية موديل ١٨٧٨ ما زالت تعمل بأحد مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج حتى الآن.

وقال بدوي خلال ندوة meet the government، التى تنظمها جمعية اتصال، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي مساء اليوم الأحد، إن شركات قطاع الأعمال العام غالبيتها توقف بها الزمن عند حقبة السبعينيات: "خايف أدخل إحدى شركات قطاع الأعمال ألاقي نتيجة على المكتب من سنة 1970".

أوضح بدوي أن تكنولوجيا المعلومات ستكون جزءا أساسيا في برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن خطط إصلاح هذا القطاع كانت جميعها جادة وجيدة وإن شابها بعض الأخطاء، موضّحًا أن
عدد الشركات القابضة 8 تابع لها 121 شركة موزعة على قطاعات حيوية متعددة، ومعظمها شركات خاسرة هيكلها المالي غير منضبط، ولديها عدد من المشاكل في الأصول والخصوم والتسويق.

وأوضح أن ٤٠٪ فقط من الشركات رابحة وبعضها قوى جدا ونفتخر بها، لذلك نسعى لتعظيم العائد منها وزيادة أرباحها لتعظيم أثرها على الاقتصاد القومي، ويمكن أن تنافس على المستوى الإقليمى والدولي.

وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب عظيمة جدًا، لكنها خاسرة، أيضا شركات الغزل والنسيج رغم أهميتها إلا أن معظمها خاسرة.

وأضاف أن هذه الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير في الإنسان الذى اعتبروه كيانا مهملا في العصور السابقة.

وتابع: "هذه الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة، وبعضها يحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال طرح جزء منها بالبورصة، وهو ما قد يساعد بشكل كبير في تطوير تلك الشركات نتيجة لتطبيق قواعد للحوكمة عليها، حيث إن شروط القيد بالبورصة صارمة وتدفع الشركات إلى اتباع قواعد ثابتة تدفعها للتطور، وتخضع لقواعد إفصاح وشفافية تعطى مؤشرات مبكرة خلال إدارتها".

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