رئيس المكسيك: متفائلون بتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

أعرب رئيس المكسيك «إنريك بينيا نييتو» اليوم، عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".



جاء ذلك حسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية خلال تصريحات أدلى بها" نييتو" أثناء حضوره معرض "هانوفر ميسي" التجاري بألمانيا، حيث قام هو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بافتتاح المعرض اليوم.



ورحب كل من "نييتو" و"ميركل" بتوصل المكسيك والاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي، أمس السبت؛ لتحديث الاتفاقية التجارية بينهما التي تم توقيعها منذ حوالي 20 عامًا.



وأشارت الشبكة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا تواجه تحديًا لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.