أحمد بسيوني سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة لإسكندرية

أصدر اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بنقل اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية أول، لديوان محافظة الإسكندرية للعمل سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية.



جاء القرار بعد تزكية من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بعد خلو المنصب الذي كان يشغله اللواء هشام شادي والذي تولي منصب السكرتير العام بشكل مؤقت خلفا للواء أحمد متولي.



كان اللواء أحمد بسيوني تولى رئاسة حي العامرية أول منذ عامين قام خلالها بتنفيذ عدد من المشروعات، فيما سبق وتولى منصب رئيس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.