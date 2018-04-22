رئيس وزراء اليونان يرفض اقتراحا تركيا بإطلاق سراح جنودهم

رفضت اليوم اليونان اقتراحا تركيا بإطلاق سراح جنديين، قالت إنه تم احتجازهما دون مبرر، مقابل تسليم 8 ضباط أتراك متهمين بالاشتراك في الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس في بيان أصدره اليوم، إن بلاده ترفض أي مقايضة بشأن مسألة الجنود المحتجزين، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول.



وأضاف أن موقف اليونان والاتحاد الأوروبي واضح في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة الإفراج عن الجنديين دون أي شروط.



وخلال لقاء أمس لأردوغان على تليفزيون "إن تي في" الألماني، أشار إلى إمكانية الإفراج عن الجنديين مقابل تسليم الضباط الثمانية.