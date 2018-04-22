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الأحد 22/أبريل/2018 - 09:47 م

انتظام الرحلات الجوية التابعة لـ«مصر للطيران»

انتظام الرحلات الجوية
محمود السعدى
dostor.org/2139316

تواصل الشركة الوطنية «مصر للطيران» تسيير رحلاتها الجوية الدولية والداخلية بانتظام طوال اليوم الاحد،، حيث سيرت 104 رحلات دولية وداخلية نقلت خلالها حوالى 8 آلاف و481 راكب من مختلف الجنسيات.

وشهدت معظم رحلات مصر للطيران انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر لها، حيث تم نقل الركاب إلى العديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية. 

كما سيّرت شركة مصر للطيران 38 رحلة داخلية للمطارات والمدن السياحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل لتنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات إلى المدن والمطارات المصرية كافة.

من جانبها، قامت السلطات الأمنية بالمطار بتسهيل وتيسيير إجراءات الحركة الركابية داخل صالات السفروالوصول لمنع التكدس والازدحام، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية خارج الصالات والأماكن المخصصة للمودعين وساحات انتظار السيارات.

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