«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام

أكدت تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي ما تم صرفه للنكبات العامة والفردية، منذ عام 2017 وحتى الآن بلغ نحو 115 مليون جنيه مصري، لإجمالي 13 ألف أسرة، مقارنة بمبلغ 22،3 مليون جنيه لعدد 9،168 أسرة عام 2014، أي بنسبة زيادة في الموازنة قدرها 407%.



وأشار التقرير إلى أن جزء كبير من التمويل موجه لتغطية أسر ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى الإغاثات وتعويضات أهالي أسر العقارات التى انهارت فى عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، كذلك الكوارث الطبيعية مثل جفاف الأرض أو نفوق الماشية أو الحرائق والحوادث التى أدت إلى فقر صاحبها.



وأضاف التقرير أن التعويضات تضم أيضًا موت عائل الأسرة، والمطلقة كذلك من هجر زوجته وأسرته، بالإضافة إلى خسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها، مؤكدًا أن المساعدات والتعويضات تقتصر علي توزيع المساعدات المالية أو العينية دفعة واحدة سنوية للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر.