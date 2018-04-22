«القاضي» يدعو شركات التكنولوجيا للمشاركة في تطوير قطاع الأعمال

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تحول الدولة إلى مجتمع رقمي لن يحدث دون ميكنة مؤسساتها العامة أو الخاصة.



أضاف القاضي، خلال ندوة جمعية اتصال، مساء الأحد، بحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يلعب دورًا في خطة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مطالبًا من الشركات بسرعة التواصل معها لبناء جسور التعاون وتبادل الخبرات.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات يمتلك خبرة طويلة في مجال بناء قدرات الكوادر البشرية على استخدام التكنولوجيا، وإعداد الأطر التشريعية والتنفيذية اللازمة لذلك.