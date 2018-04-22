سامو زين يبدأ تصوير «تحت المطر» أول مايو

أوشك المطرب السوري سامو زين، على الانتهاء من التحضيرات النهائية لفيلمه السينمائي الجديد "تحت المطر" الذي يعود به إلى عالم السينما بعد غياب 12 عامًا.



وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن مخرج الفيلم عبدالعزيز حشاد، قرر بدء التصوير مطلع شهر مايو المقبل.



ويصور المخرج بعض مشاهد الفيلم خارج مصر، في عدد من الدول الأوروبية، منها الهرسك، وهولندا، والمجر، ويجسد سامو زين دور شاب يعيش في أوروبا، ويتعرض للصراعات هناك.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة منة فضالي، والفنان اللبناني باسم مغنية، والممثلة العالمية صوفيا، وآخرون. تأليف هيثم وحيد وإنتاج فني ماهر عوض.