القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

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اقتصاد
الإثنين 23/أبريل/2018 - 01:45 ص

اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين

اليوم.. انطلاق فعاليات
أسامة الشندويلى
dostor.org/2139276

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات منتدى الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين لتأمينات الحياة، فى دورته الثانية، وتشارك شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين في المنتدي.

ويمثل موضوع الشمول المالى محورًا أساسيًّا لفعاليات المنتدى على مدار يومين، بعنوان «تأمينات الحياة والشمول المالي: الوصول لجميع شرائح المجتمع»، بحضور كبار مسؤولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية واتحادات التأمين الإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلى 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة عضوًا بالاتحاد.

ويتزامن مع انعقاد منتدى الحياة بدأ فعاليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى 27 إبريل الجاري، حيث تسهم الدول العربية كافة في تشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعى وأجهزة الصرف الآلى أو إرسال رسائل نصية للعملاء.

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