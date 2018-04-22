القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 08:56 م

غدًا.. مصر لتأمينات الحياة تشارك في منتدى «الأفروآسيوي للتأمين»

مصر لتأمينات الحياة
مصر لتأمينات الحياة
أسامة الشندويلى
dostor.org/2139275

تنطلق صباح، غدٍ الإثنين، فعاليات منتدى الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين لتأمينات الحياة، فى دورته الثانية، وتشارك شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين في المنتدي.

ويمثل موضوع الشمول المالي محورًا أساسيًّا لفعاليات المنتدى على مدار يومين، بعنوان «تأمينات الحياة والشمول المالي: الوصول لجميع شرائح المجتمع» بحضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية واتحادات التأمين الإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلى 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة عضوًا بالاتحاد.

ويتزامن مع انعقاد منتدى الحياة بدأ فعاليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى 27 أبريل الجاري، حيث تسهم الدول العربية كافة في تشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات فئات المجتمع كافة من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعى وأجهزة الصرف الآلى أو إرسال رسائل نصية للعملاء.

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