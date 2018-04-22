«ميرال» تخطط لتحويل جزيرة ياس إلى وجهة ترفيهية

تستعرض شركة ميرال المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، جميع مشاريعها الحالية والمستقبلية على جزيرة ياس، وذلك خلال مشاركتها في معرض "سوق السفر العربي 2018".



وينطوي عام 2018 على أهمية كبيرة بالنسبة للشركة، حيث يتزامن مع احتفال جزيرة ياس بمرور 10 سنوات على إنشائها؛ وافتتاح المدينة الترفيهية التي طال انتظارها عالم وارنر براذرز أبوظبي في 25 يوليو 2018، وهي أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل اسم العلامة، بقيمة مليار دولار.



وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال": "تندرج هذه الاستثمارات في جزيرة ياس ضمن إطار مساعي ميرال وخططها طويلة الأمد لقيادة النمو المستدام في القطاع السياحي، وذلك انسجامًا مع رؤية أبوظبي. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة، تسعى ميرال لتحقيق رؤية جزيرة ياس الرامية لتعزيز مكانتها عالميًا وجعلها الوجهة السياحية المستقبلية الأشهر على الإطلاق".



واستثمرت ميرال فيها حوالي 700 مليون درهم إماراتي خلال السنوات الأربع الماضية لزيادة عدد ألعاب الركوب والمرافق الترفيهية من 19 إلى 37، ولا يزال هناك المزيد في المستقبل.



وحازت المتنزهات الترفيهية مجتمعة مع جزيرة ياس كوجهة سياحية على 17 جائزة دولية للتميز من قادة القطاع والمسافرين أنفسهم خلال عام 2017.



وتطور ميرال اليوم مشروعًا متعدد الاستخدامات بقيمة 12 مليار درهم إماراتي يدعى ياس باي، حيث يقع ضمن الجزء الجنوبي من جزيرة ياس ويمتد على مساحة 14 مليون قدم مربعة، ويضم ياس باي 3 مناطق مميزة هي: ياس باي الذي يشكل وجهة شاطئية ومنطقة ترفيهية حيوية، والمنطقة الإعلامية التي تحتضن المبنى الجديدة لـ twofour54، بالإضافة إلى منطقة ريزيدنسز في ياس باي.