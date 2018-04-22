نور تعادى الجميع لصالح ياسر جلال فى «رحيم»

تدخل الفنانة اللبنانية نور فى صراعات مع رجال أعمال، من خلال دورها فى مسلسل «رحيم»، بسبب حبيبها الذى يقدم شخصيته الفنان ياسر جلال، فى ثانى بطولاته الدرامية المطلقة.

وتنقلب حياة نور رأسًا على عقب، بعد أن تقع يدها على مستندات ضد عدد من رجال الأعمال الذين يحاربون «رحيم»، ما يدفعها للانضمام له والوقوف أمامهم.

وتجسد نور شخصية أستاذة فى إحدى الجامعات بالقاهرة، وتربطها علاقة حب رومانسية بـ«رحيم» منذ أيام الجامعة.

