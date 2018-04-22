مالى: إصابة عشرات الجنود الفرنسيين استهدفهم مسلحون

أكدت مصادر عسكرية في مالي إصابة عدد من الجنود الفرنسيين، اليوم الأحد، في هجوم استهدف قوة بارخان الفرنسية الموجودة في مالي.



وأوضح المصدر أن "قتالًا عنيفًا اندلع بين جنود فرنسيين من قوة بارخان المتواجدة في مالي وبين متطرفين مسلحين غرب مدينة تمبكتو، شمال البلاد"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأضاف المصدر: "المعلومات الأولية تشير إلى إصابة عدد من الجنود الفرنسيين تم إجلاؤهم بمروحيات".



وتتعرض القوات الأممية والفرنسية لهجمات متوالية في مالي تنفذها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، واستهدفت مؤخرًا مقر السفارة الفرنسية في مالي وقيادة الجيش في هجوم عنيف، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.