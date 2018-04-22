مخرج «أهو دا اللى صار»: كوميدى.. ولا يشبه «الكنز»

نفى المخرج حاتم على ما تردد عن تشابه فكرة مسلسله الرمضانى «أهو دا اللى صار» مع فيلم «الكنز»، على أساس أن مؤلف العملين واحد، وهو السيناريست عبدالرحيم كمال. وقال «على»، لـ«الدستور»: «من المحتمل أن تكون طريقة الكتابة واحدة، وفكرة تداخل الأزمنة والفلاش باك موجودة فى العملين، لكن قصة مسلسلى اعتمدت أكثر على البساطة، ومكتوبة بشكل سهل يناسب كل فئات المشاهدين». ودافع المخرج السورى عن مؤلف المسلسل، قائلا إن لديه خبرة فى عالم الكتابة، مشيرا إلى أن عبدالرحيم كمال اهتم بإظهار الجانب الجذاب فى شخصيات المسلسل، وضخ حالة من الكوميديا، على الرغم من أن قصة العمل نفسها حزينة.