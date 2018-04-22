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الأحد 22/أبريل/2018 - 08:51 م

مخرج «أهو دا اللى صار»: كوميدى.. ولا يشبه «الكنز»

المخرج حاتم على
المخرج حاتم على
محمد مجدى
dostor.org/2139267

نفى المخرج حاتم على ما تردد عن تشابه فكرة مسلسله الرمضانى «أهو دا اللى صار» مع فيلم «الكنز»، على أساس أن مؤلف العملين واحد، وهو السيناريست عبدالرحيم كمال. وقال «على»، لـ«الدستور»: «من المحتمل أن تكون طريقة الكتابة واحدة، وفكرة تداخل الأزمنة والفلاش باك موجودة فى العملين، لكن قصة مسلسلى اعتمدت أكثر على البساطة، ومكتوبة بشكل سهل يناسب كل فئات المشاهدين». ودافع المخرج السورى عن مؤلف المسلسل، قائلا إن لديه خبرة فى عالم الكتابة، مشيرا إلى أن عبدالرحيم كمال اهتم بإظهار الجانب الجذاب فى شخصيات المسلسل، وضخ حالة من الكوميديا، على الرغم من أن قصة العمل نفسها حزينة.

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