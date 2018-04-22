بعد حادث الطائرة.. الملك سلمان يوجه برقية لوزير الداخلية: شكرًا

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد لعزيز آل سعود، اليوم، برقية إلى وزير الداخلية السعودي، عقب أحداث إطلاق النار في منطقة الخزامي بالقرب من القصر الملكي السعودي.

ووجه الملك سلمان برقية شكر إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاد العاهل السعودي بما وصفه بـ"النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية".

وقال الملك سلمان: "نشكر سموكم وجميع العاملين معكم في قطاعات الوزارة كافة على هذه الإنجازات المتميزة والنجاحات المتوالية، التي تعكس حجم الجهد المبذول والتطور المطرد في مستوى الأداء، مما أدى إلى الانخفاض الملموس والواضح في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة".

