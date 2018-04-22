ربع رومى.. ممثل فاشل يتعرض للاضطهاد من والده مفتش الآثار

للموسم الثالث على التوالى، يتواجد نجم «مسرح مصر» مصطفى خاطر بقوة فى دراما رمضان، فبعد حصوله على بطولة مسلسلى «نيللى وشريهان» و«هربانة منها» مع النجمتين دنيا سمير غانم وياسمين عبدالعزيز، يخوض السباق هذا العام بمسلسل «ربع رومى» الذى يعتبر أول بطولة مطلقة له فى عالم الدراما.

وتتكون ورشة كتابة العمل من ٣ كتاب، على رأسهم المؤلف تامر إبراهيم، وضع «خاطر» ثقته فيهم لتقديمه إلى الجمهور فى أولى بطولاته الدرامية، إلى جانب صديقه المخرج معتز التونى، الذى يدين له بالفضل فى تقديمه إلى جمهور الدراما.

ويعتبر «ربع رومى» هو التعاون الثانى بين «خاطر» والمنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى» للإنتاج الفنى، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «هربانة منها» العام الماضى، وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ونجاحه فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بعد «مسرح مصر».



مصطفى خاطر: «قلقان والتوفيق من ربنا» وبيومى فؤاد: أراهن على نجاح العمل

كشف مصطفى خاطر عن انتهائه من تصوير ٧٠٪ من مشاهده فى العمل، الذى يناقش قضايا تخص الشباب بطريقة كوميدية خفيفة، ويلعب من خلاله دور «ممثل فاشل» يبحث عن فرصة ويتعرض للعديد من المواقف بطريقة كوميدية.

وقال: «بدأت التحضير للمسلسل الجديد منذ فترة طويلة حتى تم الاتفاق على الفكرة وإسنادها إلى ورشة كتابة متميزة، يقودها المؤلف تامر إبراهيم»، متوقعًا أن يكون لهذه الورشة شأن كبير فى عالم الدراما والسينما.

ووصف أولى تجاربه فى البطولة المطلقة بـ«المقلقة» و«المثيرة» فى نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه يتحدى نفسه من خلال «ربع رومى»، لأنه وبرغم تجاربه المتعددة فى المسرح والدراما، إلا أنه يشعر بالمسئولية تجاه العمل والجمهور والمنتج تامر مرسى، الذى يثق فى قدراته التمثيلية ومنحه الفرصة لتحمل بطولة عمل بالكامل، وأتاح له فرصة كبيرة ونقله ١٠ خطوات للأمام بتعاقده معه على المسلسل.

ورأى أن خطوة البطولة المطلقة لا يمكن أن تمنعه من خوض تجارب تمثيلية يقدم من خلالها الدور الثانى إلى جانب البطل سواء فى السينما أو الدراما.

ورأى بطل «ربع رومى» أن الأعمال الرمضانية تضع الفنان فى مقارنة مع عدد كبير من النجوم، لأنه موسم ملىء بالأعمال الدرامية، معتبرًا أن المنافسة على الأفضل أو تحقيق نسب مشاهدة عالية لا تشغله كثيرا، لأنه يبذل مجهودا كبيرا ويعتبر التوفيق «من عند ربنا».

من جهته، أعرب الفنان الكوميدى بيومى فؤاد عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل، وقال إنه رغم وجوده فى الكثير من الأعمال الدرامية هذا العام مثلما حدث فى رمضان الماضى، إلا أنه يراهن على نجاح «ربع رومى».

وأرجع ذلك إلى أن العمل مكتوب بشكل جيد، لذا لم يتردد فى قبول الدور، رغم قراره السابق بعدم الظهور فى الدراما هذا العام، مشيرًا إلى أن: «مساحة الدور ليست كبيرة، ولكن نقدم من خلال العمل تجربة مختلفة».

وكشف «بيومى» أنه يجسد فى العمل دور مفتش آثار ووالد «خاطر» ومحمد سلام، اللذين يدخلان معه فى صراعات مختلفة فى إطار كوميدى بسبب اضطهاده لهما، كما يحدث بينه وبين زوجته الفنانة هالة فاخر العديد من المواقف الكوميدية.

وأشار إلى أن أجواء التصوير اتسمت بالكثير من الحب: «كلما دخلت اللوكيشن أشعر وكأنى فى بيتى»، واصفا العمل مع المخرج معتز التونى بـ«الممتع»، لأنه أيضا «كوميديان» من الدرجة الأولى.



هالة فاخر: أظهر بـ«نيولوك».. التونى: نقلة فى مشوار نجم «مسرح مصر».. وإدوارد: المسلسل سينافس بقوة فى السباق الرمضانى

الفنانة هالة فاخر التى تجسد دور والدة بطل العمل مصطفى خاطر، أكدت أن العمل سيكون مفاجأة للجميع، وأنها ستظهر من خلال شخصيتها فى العمل بـ«لوك» مختلف، متمنية أن ينال الدور الذى تقدمه إعجاب الجمهور.

وقالت النجمة الكبيرة: «أشعر بالراحة النفسية مع فريق العمل، ومكان التصوير ملىء بالمواقف الجميلة، بل إن الكوميديا التى جمعتنى بخاطر تنتقل من المشاهد إلى الكواليس».

وأشارت إلى أن أكثر ما حمسها للمشاركة فى العمل هو حبها للعمل مع «خاطر» ودعمه فى أولى تجاربه فى البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية.

أما الفنان إدوارد فقال إنه يواصل تصوير دوره فى المسلسل، الذى بدأه منذ ٤ أشهر، وأوشك على الانتهاء منه، كاشفا أنه يجسد دور طبيب صديق لـ«خاطر»، كما يجسد دور والده فى العمل الفنان محمد محمود، الذى يتورط فى عملية إجرامية تزج به فى السجن، ويحاول إدوارد مساعدته وإثبات براءته فى المسلسل، فتحدث بينه والأبطال العديد من المواقف الكوميدية.

واعتبر «إدوارد» أن المسلسل مختلف وأحداثه مثيرة، رغم أنها تدور جميعها فى إطار كوميدى، مشيرا إلى أنه سينافس بقوة فى السباق الرمضانى.

بدوره، قال مخرج العمل، معتز التونى، إنه قارب على الانتهاء من تصوير المسلسل، ويتبقى له ما يقرب من ١٠ أيام للانتهاء منه بالكامل، مضيفًا: «أجرى حاليًا عمليات المونتاج بالتزامن مع التصوير، ليكون العمل جاهزا للعرض، بعدما كثفنا من ساعات التصوير».

وأشار إلى أنه استمتع بالتجربة وأحب العمل مع مصطفى خاطر، لأنه ممثل موهوب ومتمكن من أدواته فى الكوميديا، لأفتا إلى أنه يراهن على نجاح العمل بشكل كبير، ولا تشغله قصة المنافسة لأن كل فنان له أداؤه وجمهوره، معتبرًا أن: «نجاح أى عمل يتوقف على الاجتهاد ومحاولة تقديم الأفضل للجمهور».

وتابع «التونى»: «اعتمدنا فى المسلسل على جانب كبير من الكوميديا الممزوجة بالدراما والتشويق، وأتمنى أن يعجب العمل الجمهور، الذى نعمل على كسب ثقته»، ورأى أن وجود أكثر من ٣٠ مسلسلًا فى موسم واحد يدفع فريق العمل إلى بذل جهد مضاعف لتقديم الأفضل للجمهور.

وأشاد المخرج بأفراد العمل والتزامهم، وهو ما خلق حالة من الحب بينهم، ومنع وجود أى تدخلات من جانب أى فنان فى العمل، متوقعا أن يكون المسلسل نقلة فى مشوار «خاطر»، وليس «مغامرة».

وعبر «التونى» عن سعادته بالسيناريو الذى كتبه تامر إبراهيم بمشاركة مصطفى عمر وفاروق هاشم، مشيرا إلى أنه يثق تماما فى تحقيقهم للنجاح الكبير، خاصة أن تامر إبراهيم حقق نجاحا كبيرا العام الماضى بمسلسل «ريح المدام».

ويشهد المسلسل الاستعانة بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف ضمن أحداثه، يصل عددهم لـ٢٥ فنانا، انتهى عدد كبير منهم من تصوير مشاهده بالعمل، ومن أبرزهم أشرف عبدالباقى وأمير كرارة وأحمد زاهر وفتحى عبدالوهاب وأحمد فهمى وعلى ربيع والإعلامى عمرو الليثى، الذى يظهر بشخصيته الحقيقية ومحمد أنور وحمدى الميرغنى.

