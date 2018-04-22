روسيا تهدد بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

هددت روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وذلك على خلفية التصعيد المتبادل من قِبل الجانبين آخرها أزمة الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، الذي تعرض للاغتيال في لندن واتهمت موسكو بالضلوع في العملية.



وأكدت مصادر بالحكومة الروسية، اليوم الأحد، "أنها لن تمنح واشنطن ضمانات أحادية الجانب لعدم التدخل في العمليات الانتخابية"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وشددت المصادر الروسية على أن مثل تلك الضمانات ينبغي أن تكون "متبادلة".



