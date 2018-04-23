اليوم.. «رجال الأعمال» تستضيف رئيس التنمية الصناعية

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق، وذلك خلال اجتماعًا مشتركًا للجنتى الصناعة والبحث العلمى ولجنة الطاقة بالجمعية؛ بهدف استعراض النتائج الفعلية لتطبيق النظام الجديد للتراخيص الصناعية.



وقال المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، إن الاجتماع يهدف إلى إستعراض النتائج الفعلية لتطبيق النظام الجديد للتراخيص الصناعية بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.



وأضاف "عيسى"، أن الاجتماع المشترك للجنتى الصناعة والبحث العلمى ولجنة الطاقة بالجمعية سيناقش التحديات التي تواجه التراخيص الصناعية ودور مجتمع الأعمال في التغلب على كافة التحديات وفى مقدمتها تيسير إجراءات التراخيص.