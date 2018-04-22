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الأحد 22/أبريل/2018 - 08:46 م

محمد سامي يكتب: لماذا نُصر على إهانة آدمية المصري؟

محمد سامي يكتب: لماذا
dostor.org/2139257


أثار مشروع " قانون التجارب السريرية"، حالة من الجدل منذ الإعلان عنه وحتى عقب موافقة لجنة الصحة بالبرلمان عليه، ليخرج الكثير من المشككين وأصحاب المصالح الشخصية، ليهاجموا القانون حيث يرون انه سيحول المصريين لفئران تجارب لشركات الأدوية العالمية، كما سيستغلهم في تجريب الأدوية وإجراء البحوث الطبية والعلاجية.
القانون الجديد لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالعشوائية، ولن يكون هناك استغلال للمواطن البسيط، حيث سيقف مشروع القانون بقوة أمام استغلال شركات الدواء التي لا تريد سوى مصلحتها علي حساب المواطن البسيط.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه حاليًا، لماذا نُصر على إهانة آدمية المصري؟!!.. فعندما يظهر مشروع قانون عادل وصارم يحمي المواطن من العشوائية ويضع نظام لعملية بحثية متكاملة، كان لابد أن يُقابل بالرفض والتشكيك من بعض أصحاب المصالح الشخصية.
دعونا نتحدث عن من يتصدى لهذا القانون؟ ومن المفترض أنهم أكثر الناس فكرًا ووطنية ولكن الحقيقة هي العكس تمامًا.
أولهم رئيس جامعة تربطه علاقات بأحد الكوادر الإخوانية والذي كون لوبي للهجوم على مشروع القانون بالتعاون مع أحد عمداء كلية الطب والذي كان عضوا بارزا فى احد حملات مرشحي الرئاسة عام 2012، وصديق مقرب للهارب ممدوح حمزة وشخص برادعاوي الهوى شكلوا لوبي كامل للهجوم على مشورع القانون والذي أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب بعد مراجعة حكومية فى الوزراة المختصة استمرت وقتا طويلا دون أن يقدموا بديل مقنع لدوافع الرفض او طرح بدائل لما رفضوه من مواد .
ولدي كمتابع دون ان اكون متخصص تساؤلا هامه أولها لماذا يتصدون بكل ما أوتي بقوة لمشروع قانون يحمي شعبنا ويحمي وطننا بل ويحمي أمننا القومي، ثانيا: لماذا يتصدى هؤلاء لقانون يضع عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد وغرامة مليون جنيه على شركات الدواء والتى تجري تجارب على البسطاء دون وجود غطاء قانوني لتلك التجارب ؟.
لماذا يشكل هؤلاء لوبي لمهاجمة مشروع قانون يحمي المصريين من استغلالهم في تجارب تجرى تحت "بير السلم"؟.. لماذا يتصدون لمشروع قانون يحمي العينات المصرية من تهريبها وبيعها واستغلالها ؟ فهل يعلم هؤلاء أنهم يتصدون لقانون يحمي الباحث والمبحوث؟.
إذًا إلى متى سنظل نضرب من يرسم لشعوبنا الحرية والمبادئ والمستقبل وسيظل السؤال المُحير.. لماذا نُصر على إهانة أدمية المصري؟!.

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