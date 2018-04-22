انطلاق اللقاء الثالث لمبادرة جمعية اتصال Meet The Government

انطلق اللقاء الثالث لمنظمة اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرتها Meet The Government التى أطلقتها اتصال العام الماضي، بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام



يأتي اللقاء في إطار دور اتصال الذي تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري؛ للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة خاصة وزارة قطاع الاعمال العام.



تستهدف الجمعية استعراض أبرز فرص شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها أحد المجالات الخصبة بالنسبة للمشروعات والافكار الجديدة التى تسعى اليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظل سعي عدد كبير من الشركات الى تطوير أعمالها والاتجاه نحو التحول الرقمي وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لمواجهة التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام.