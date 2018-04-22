عاجل.. بيان من «بن سلمان» بشأن حادث الطائرة اللاسلكية

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، برقية إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عقب أحداث إطلاق النار في منطقة الخزامي بالقرب من القصر الملكي السعودي، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية.



وتأتي رسالة محمد بن سلمان، عقب ليلة مضطربة عاشتها الرياض، مساء أمس، عقب سماع شهود عيان دوي إطلاق نار بالقرب من منطقة "الخزامي" في العاصمة بالقرب من القصر الملكي.



وأعلنت شرطة الرياض أنها أسقطت طائرة بدون طيار "درون"، كانت تطير في منطقة محظورة بالقرب من القصر، وبصورة غير مصرح لها، ما اضطر أجهزة الأمن للتعامل معها.