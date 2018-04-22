تفاصيل اجتماع محافظ البنك المركزي ولاجارد في واشنطن

قال صندوق النقد الدولي إن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وكريستين لاجارد، مديرة الصندوق، ترأسا اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية في مقر صندوق النقد الدولي اليوم الأحد.



أضاف الصندوق في بيان، الأحد، أن عامر ولاجارد أكدا أن المناقشات كانت مثمرة للغاية بشأن التطورات والتوقعات الاقتصادية في أفريقيا، وأشارا إلى أن النمو بدأ في الانتعاش في 2017 ومن المتوقع أن يستمر في تعزيزه في عام 2018.



وخلص البيان إلى أن النمو لا يزال منخفضًا جدًا على أساس نصيب الفرد من رأس المال، وهناك مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وتشمل هذه المخاطر تشديدًا حادًا للأوضاع المالية العالمية، ونموًا أضعف من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية، وتصاعد التوترات التجارية والمخاوف الأمنية المستمرة.



أوضح البيان أن المجموعة الأفريقية اتفقت على أن تقليل مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستثمار الخاص أمر ضروري لوضع الأساس لتحويل الانتعاش الحالي إلى فترة نمو مستدام وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، خاصة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻟدان، وﺗﺗﺿﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟدﯾون ﻣﻊ إﯾﺟﺎد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻟﺣد ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣطﻟوب، وجهودًا ﻣﺳﺗﻣرة ﻟزﯾﺎدة ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﯾرادات إضافة إلى ذلك، يتطلب النمو المستدام وخلق فرص العمل تنشيط الاستثمار الخاص.



وأكمل البيان: "اتفقنا على أن تعميق النظم المالية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من شأنه أن يساعد على توسيع التمويل للقطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي يحمل إمكانات هائلة، وأخيرًا يمكن للمبادرات الأخرى، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعب دورًا حافزًا في تعزيز التحول الهيكلي، لكن هناك حاجة إلى رعاية لاحتواء المخاطر المالية الطارئة".



في كلمته، شدد طارق عامر على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية والحصول على التمويل من أجل رفع معدلات الاستثمار العام ومعدلات النمو المتوسطة الأجل لدعم خلق الوظائف، مشيرًا إلى أن االصندوق يمكنه من خلال المشورة بشأن السياسات أن يساعد البلدان على تصميم وتنفيذ التكيف المالي الصديق للنمو عند الحاجة، بحيث يستجيب لمصادر ضعف الديون الخاصة بكل بلد مع الحفاظ على الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية ورأس المال البشري والنفقات الأخرى ذات الأولوية.



وأضاف عامر أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى مساحة لتوفير شبكة أمان اجتماعية مناسبة ومعالجة التهديدات الأمنية من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يمكن للصندوق دعم الجهود الرامية إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية والاستفادة من الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في التنويع، وتحسين القدرة التنافسية ومحاربة الفساد بما في ذلك الحد من التدفقات غير المشروعة.



ودعا عامر، الصندوق إلى مواصلة دعم وبناء القدرات، وكذا المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة تنشيط الاستثمار الخاص والتجارة وإدارة الديون ومساعدة البلدان على الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.



وقالت لاجارد إن "صندوق النقد الدولي سيظل على اتصال وثيق مع أعضائه الأفارقة، وسيواصل دعم جهود السلطات لمعالجة التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد الكلي والهيكلية وتحقيق نمو أقوى ودائم وشامل".