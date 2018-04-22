البحرين تدين تحرش مقاتلات قطرية بطائرة ركاب إماراتية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب.



وحدثت الواقعة أثناء تحليق الطائرة الإماراتية فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة.



وأكدت الخارجية البحرينية أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسئوليتها دولة قطر تمثل ترويعا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.



وحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية "بنا": "وإذ تؤكد وزارة الخارجية على حق مملكة البحرين في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة وأجهزة منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسئولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء".