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الأحد 22/أبريل/2018 - 08:38 م

هالة أبوالسعد: البرلمان يحمي المواطن من «حقل الأبحاث الإكلينيكية»

هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
أشرف لاشين
dostor.org/2139241

قالت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن البرلمان مهمته حماية المواطن من تحويله إلى حقل تجارب للأبحاث الإكلينيكية.

جاء ذلك تعليقا على المشادة الكلامية التي وقعت اليوم بينها وبين الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، بسبب قانون «التجارب السريرية» المطروح على لجنة الصحة.

وأردفت هالة أن البرلمان من خلال لجنتي الصحة والتعليم اجتمع مع عمداء الجامعات المصرية للبت في قانون التجارب السريرية، مشيرا إلى أن البعض منهم كان يتعالى على المجلس الذي مهمته في الأساس إقرار القوانين التي تحمي المواطن وتحافظ على حقوقه.

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