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الأحد 22/أبريل/2018 - 08:37 م

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

قصة «بيت المقدس»
dostor.org/2139240

- التنظيم فضّل قوة «داعش» على الأحضان الفكرية لـ«القاعدة» وضم عناصر فرت من غزة
- 4 مؤسسين التقوا فى السجن عام 2009.. وكوّنوا خلايا عنقودية فى الدلتا

عام ٢٠٠٩، عندما كان فى المعتقل، تعرّف محمد على عفيفى، على محمد بكرى محمد هارون، ومحمد السيد منصور الطوخى، وفهمى عبدالرءوف محمد، وبعد سنتين التقى هؤلاء الأربعة مجددًا ليتفقوا على الانضواء تحت لواء أحد أخطر التنظيمات الإرهابية فى السنوات الأخيرة، «أنصار بيت المقدس».
القصة بدأت قبل ذلك بسنوات، عندما كان «عفيفى» يواظب على حضور الدروس الدينية «السلفية»، بمدينته كفر الشيخ، ففى مساجدها استمع كثيرا إلى أبى إسحق الحوينى.
فى سن السابعة والثلاثين، انتقل «عفيفى» إلى القاهرة، واختار حلمية الزيتون للإقامة، كما افتتح فيها مطعما للمأكولات الشعبية.
كانت هذه بداية طبيعية لأى رجل قرر أن «يأكل عيش» فى العاصمة، لكن «عفيفى» واصل طريقه، وفى مسجد «العزيز بالله» بالزيتون، كان ضمن الحضور الدائمين لدرس فوزى السعيد، أحد كبار شيوخ السلفية.
اُعتقل «عفيفى» فى العام ٢٠٠٩، ودخل سجن ليمان طرة، وخرج بعد عامين فى ٢٠١١. كانت مصر تعانى انفلاتا أمنيا ملحوظا، وبدا أن الدولة وقتها رخوة فى إحكام قبضتها على السجون أو مراقبة من هربوا منها، لذلك كان من السهل مثلا- كما ذكر «عفيفى» فى التحقيقات معه- أن يخرج فى المسيرات المؤيدة لجماعة الإخوان بعد الثورة، بل يشترى أسلحة لـ«حماية» تجمعات أعضاء الجماعة.
فى هذه الأثناء، كان توفيق محمد فريج زيادة يخطط لتأسيس تنظيم جهادى مسلح، وضع له تصور «الخلايا العنقودية»، التى تعمل كل منها على حدة، لتجنب الرصد الأمنى، الرخو بالأساس حينذاك على خلفية الأحداث التى كانت تمر بها البلاد.
نعود لـ«عفيفى» ورفاقه الثلاثة، الذين تجمعوا فى أبريل ٢٠١١ بعد الخروج من المعتقل، واتفقوا على التواصل مع عدد من معتنقى الأفكار التكفيرية والجهادية بسيناء، وسريعا جرى تدبير عقد لقاء مع أحد مسئولى «أنصار بيت المقدس».
بعد محاولات، تمكنوا بالفعل من مقابلة توفيق محمد فريج زيادة، زعيم «بيت المقدس»، وشخص آخر كُنيته «أبوعماد»، كان مسئولًا عن التواصل والعلاقات ومتابعة الإعلام فى التنظيم.
جاء هؤلاء على طبق من ذهب لـ«فريج» الذى كان يعمل جاهدا خلال تلك الفترة على ضم عناصر للتنظيم من معتنقى الأفكار المتشددة وخصوصا من الهاربين من السجون المصرية، إبان ثورة يناير، أو ممن تلقوا تدريبات عسكرية على يد عناصر «القاعدة» فى الخارج.
أصبح «عفيفى» و«هارون» و«الطوخى» و«عبدالرءوف» من المؤسسين الأوائل لـ«أنصار بيت المقدس»، إذ ضمهم «فريج» سريعًا، واتخذوا أسماءً حركية، وإلى جانب هؤلاء، شمل التأسيس كلًا من: محمد أحمد نصر محمد، هانى مصطفى أمين عامر محمود، وائل محمد عبدالسلام عبدالله شامية المكنى، سلمى سلامة سليم سليمان عامر، محمد خليل عبدالغنى محمد النخلاوى، هشام على عشماوى مسعد إبراهيم، عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، وأشرف على على حسانين الغرابلى.
بعد ذلك، أجرى «فريج» اتصالات لمبايعة أيمن الظواهرى، زعيم «القاعدة»، الذى كان أشاد بأفعال المجموعة الجديدة، التى كان عدد من المؤسسين فيها أعضاء قدامى بجماعة «التوحيد والجهاد»، القريبة فكريا من «القاعدة»، قبل أن يقدم «فريج» على خطوة أهم عندما بايع أبو بكر البغدادى، زعيم «داعش»، فى اتجاه بدا أنه متوافق مع القوة الظاهرة للتنظيم الأخير، والذى بدا أنه اللاعب الأساسى الجديد بعد سنوات من سيطرة «القاعدة» التى تراجعت وضعفت قواها.
ووفقًا للتحقيقات التى كشفت عنها نيابة أمن الدولة العليا وتحريات الأجهزة الأمنية وأجهزة المعلومات فإن الجماعة المسلحة الجديدة ضمت- إلى جانب المصريين- فلسطينيين فروا من قطاع غزة.
جاء وقت العمل بالنسبة لمجموعة «عفيفى»، إذ كلفهم «فريج» بتأسيس ذراع لجماعة «أنصار بيت المقدس» بمنطقة الوادى والمحافظات جميعها، عدا سيناء ومدن القناة، من خلال تكوين خلايا عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، وتكون إحدى مهامها تخفيف العبء عن أفراد التنظيم بسيناء.
كانت المهام العملية لــ«عفيفى» ورجاله هى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وإعداد عناصر انتحارية للدفع بها لتنفيذ عمليات أخرى، وتقديم الدعم اللوجستى لمجموعة سيناء، منها مثلا تدبير أماكن لإخفاء أفراد التنظيم فى شبه الجزيرة، حال وجودهم خارجها، بخلاف توفير كوادر إعلامية.
وبشكل عام، أعدّ «فريج» لأعضاء التنظيم برنامجًا من ثلاثة محاور، أولها فكرى يقوم على عقد عدة لقاءات تنظيمية بصفة دورية لدراسة الأفكار والتوجهات التكفيرية وكتيبات فقه الجهاد ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت، والثانى حركى يتمثل فى دراسة أساليب رفع المنشآت وكشف المراقبة وكيفية التخفى باتخاذ أسماء حركية وإسقاط اللحى واستخراج بطاقات رقم قومى جديدة وقطع صلتهم بمحيطيهم وتغيير أرقام هواتفهم النقالة وعدم أداء الصلوات فى مساجد بعينها.
المحور الثالث والأخير، عسكرى، ويشمل إعداد عناصر الجماعة بدنيًا وعسكريا وتدريبهم فى معسكرات بسيناء والإسماعيلية على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب المدن والشوارع وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة، وكيفية استخدامها، تمهيدًا لتنفيذ العمليات الإرهابية.
بعد ٣ سنوات، على تجمعهم هذا، وفى مارس ٢٠١٤ كان الخمسة الأبرز فى التنظيم الإرهابى: «فريج» زعيم التنظيم ومجموعة المحافظات، و«عفيفى» و«هارون» و«الطوخى» و«عبدالرءوف»، فى قبضة الدولة، جثثًا وأحياء، إذ أعلن التنظيم فى ١٦ مارس مقتل «فريج» فى «ظروف غامضة» قبل أن تكشف القوات المسلحة أنها صفته خلال عملية بسيناء استهدفت سبعة تكفيريين قبل ذلك بخمسة أيام، وهو ذات النهار الذى داهمت فيه قوات من الأمن الوطنى «الطوخى» فى شقة سكنية بمنطقة عين شمس، فلقى حتفه بعد تبادل لإطلاق النار.
بعد ذلك بأيام، فى ٢٣ من الشهر ذاته، صفّت قوات الشرطة فهمى عبدالرءوف فى قضية «عرب شركس»، وألقت القبض على «عفيفى» و«هارون»، اللذين نُفذ فيهما حكم الإعدام بعد أكثر من سنة، فى مايو ٢٠١٥.

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