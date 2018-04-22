HPE Aruba تطرح حلول الفصول الدراسية الذكية لدفع التحول الرقمي

طرحت شركة HPE Aruba الرائدة عالميًا في مجال الشبكات السلكية واللاسلكية إحدى الشركات التابعة لشركة هيوليت باكارد(HP)، أحدث حلول الفصول الدراسية الرقمية، بالتعاون مع الحكومة وعدد من المؤسسات التعليمية الكبرى في مصر لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تساعد على بناء فصول دراسية رقمية مثلى لدفع التحول الرقمي لقطاع التعليم في مصر من خلال توفير حلول التنقل المبتكرة للقاعة الدراسية المزودة بتقنيات الجيل الثانى اللاسلكية يساهم فى خلق جيل جديد يمتلك أدوات ومعايير عالمية.



من جانبه، أكد يحيى العمصي، مدير أروبا مصر، نسعى تماشيًا مع رؤية الدولة تجاه نشر ثقافة التعلم الذكي إلى المشاركة في التطوير التقني والتكنولوجي للنظام التعليمي، بهدف تخريج اجيال جديدة قادره على الابداع والابتكار إذ من المتوقع أن تلعب صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا محوريًا في دفع هذا التغيير الإيجابي، ما يتطلب تضافر جهود كلًا القطاعين العام والخاص لتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية.



وأضاف أن تطوير البنية التحتية اللاسلكية هى نقطه البدء للمساعدة فى إنشاء فصول دراسية ذكية ودفع عجلة الابتكار، وهى الداعم الأساسي للوصول بخدمات الإنترنت فائق السرعة إلى معظم مستخدمي الهواتف المحمولة، ما يساعد المؤسسات التعليمية على تقديم خدمات جديدة والتحول تجاه التعلم الإلكتروني.



كما تتيح القاعة الدراسية اللاسلكية الخاصة بالجيل التالي للجميع النبوغ والإزدهار عند استخدام الأجهزة والتطبيقات التي تعمل بتقنية ال Wi-Fi التي تخلق تجربة تعليمية أكثر ثراءً.



استطرد قائلًا: "نحن على اعتاب ثورة رقمية فى العملية التعليمية، ستغير كثيرًا من بيئة التعلم سنشاهد تحول الفصول الدراسية من كونها بضعة صفوف للمكاتب إلى بيئة مفتوحة تعزز التعاون بين الطلاب والمعلمين والأجهزة الأخرى، في إطار تفاعلى من جودة العملية التعليمية وهي ما نسميها قاعة الدراسة الرقمية المثلى.