شاشة عرض بمركز شباب صلاح لمتابعة «ليلة التتويج» (صور)

أنهت مديرية الشباب والرياضة بالغربية الاستعدادات النهائية للاحتفالية، بتركيب شاشة عرض عملاقة بمركز شباب محمد صلاح، بمسقط رأسه فى قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون بمحافزة الغربية استعدادًا لاستقبال المواطنين وأبناء القرية لمتابعة احتفالية إعلان أفضل لاعب فى الدورة الإنجليزى، ومن ضمن المنافسين عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادى ليفربول الإنجليزى.



جاء ذلك بحضور محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عقبة، وكيل الرياضة، علي الراعي، وكيل الشباب، الدكتور خالد الشرقاوي، مدير المنشآت الرياضية، وفتحي الحشاش، مدير إدارة شباب بسيون، وأعضاء مركز الشباب بالمركز.