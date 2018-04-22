«القوى العاملة» تطلب محاسبين ومهندسين للعمل بشركة صناعات غذائية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر عدد من فرص العمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية براتب يصل إلى 1500 جنيه.



وتتضمن الوظائف: محاسب مالي، لديه خبرة 10 سنوات، و4 محاسبين، لديهم خبرة 5 سنوات، يحدد المرتب حسب المقابلة، و13 أمين مخزن، بشرط الحصول على بكالوريوس تجارة، و3 مهندسين إنتاج، و3 مهندسين تعبئة، بشرط الحصول على بكالوريوس زراعة، و3 فرد أمن، ذو مؤهل متوسط، وخبرة 5 سنوات، براتب 1500 جنيه.



وتحتاج الشركة أيضا إلى 120 عاملا، خبرة 5 سنوات، براتب 1200 سنة، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 0552349923.